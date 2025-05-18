Пророссийский Симион объявил себя победителем выборов президента Румынии

Несмотря на результаты экзит-полов, которые единодушно прогнозируют победу прозападного Никушора Дана, его оппонент, пророссийский Джордже Симион уже объявил себя победителем гонки и назвал ожидаемый им результат.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Симион заявил в выступлении перед своими сторонниками.

Ультраправый кандидат выступил на улице в 9 вечера, сразу после закрытия избирательных участков – в то время, когда появились данные экзит-полов не в его пользу. Впрочем, он призвал сторонников не обращать на эти данные внимания.

"Мы являемся однозначными победителями этих выборов. Мы требуем победы от имени румынского народа", – заявил он.

В короткой речи, тезисы которой приводит издание Hotnews, Симион объявил, что знает, каким будет его отрыв от Дана. "Я благодарю тех, кто в стране и за рубежом скандирует мое имя, и миллионы людей, которые сделали возможной победу, по нашим оценкам, с преимуществом в более чем 400 000 голосов над нашим конкурентом", – заявил он.

Стоит отметить, что подсчитать голоса сейчас невозможно. На момент выступления Симиона на зарубежных участках, обеспечивающих около 15% голосов, голосование еще продолжалось.

Джордже Симион отметил также, что полагается на "параллельный подсчет, который обеспечит выявление любых потенциальных фальсификаций".

Он отдельно поблагодарил "румын из диаспоры, которые проехали сотни километров", а также отметил, что его победа – это "победа румынского народа, униженного, обокраденного и обманутого столько раз, и победа Калины Джорджеску".

Как сообщала "Европейская правда", экзит-полл прогнозирует поражение пророссийского Симиона, но все решат голоса диаспоры.

О возможных последствиях выборов читайте в статье "Чего ждать от „пророссийской" Румынии: что случилось с соседями и что изменит победа Симиона"