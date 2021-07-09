У ЄС після революції не хотіли підписувати асоціацію, бо боялися РФ - дипрадник Порошенка

Частина країн ЄС одразу після Революції гідності вагалися підписувати з Україною Угоду про асоціацію, побоюючись реакції Росії.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів Костянтин Єлісєєв, дипломатичний радник Петра Порошенка під час його президентства.

Відповідаючи на запитання про те, чому західні партнери України зараз не готові говорити про подальше зближення України з Альянсом - через острах Росії або через те, що не бачать користі від України - Єлісєєв зауважив, що західні партнери України "завжди діяли і будуть діяти, озираючись на Росію".

"Навіть, в умовах, коли весь світ переживали за Небесну Сотню, увесь світ був просто у захопленні від Майдану, від патріотизму від європейськості українців, офіційно, на жаль в останній момент вони намагалися давати задню", - зазначив Костянтин Єлісєєв.

За його словами, цей епідоз стався під час першого візиту тоді прем’єра Арсенія Яценюка до Брюсселя, паралельно із самітом ЄС.

"Ми піднімаємося, підходимо якраз до цих кулуарів. І нас в кулуарах зустрічає один провідний лідер (не хочу казати, яка країна), лідер ЄС. І каже: "Пане Арсенію, я хочу з вами переговорити". І партнери нам кажуть: "А давайте, не будемо підписувати Угоду про асоціацію". Я такого Арсенія Петровича ніколи в житті не бачив, я думав, що він зараз вибухне. Він почервонів, але заспокоївся і питає: "Які ваші аргументи?". Їхні аргументи дуже прості: "Ви знаєте, якщо ми підпишемо, Росія ще більше стане агресивною. У вас, ви бачите, вони вже окупували Крим, у вас є проблеми зараз на Донбасі. Давайте, ми трошки відкладемо всі ці речі". Розумієте? Навіть, тоді вони боялися агресивних планів Росії. І це Росія активно використовує, використовувала і буде використовувати", - розповів Єлисеєв.

Він зазначив, що тоді завдяки тиску українських дипломатів і країн-друзів України - Литви, Латвії, Естонії, Польщі та деяких інших - решту вдалося переконати, і компромісним рішенням стало розділення Угоди на дві частини.

Єлісєєв не став спростовувати зауваження "ЄП" про те, що лідером, який підійшов до Арсенія Яценюка, був майбутній учасник нормандського формату (тобто, тодішній лідер Франції Франсуа Олланд), а натомість зазначив, що скептиків серед лідерів ЄС було декілька.

"Цей чоловік був не один, їх було декілька. І якраз це були такі євроскептичні країни, від імені яких ця людина власне намагалася нам довести позицію", - сказав Костянтин Єлісєєв.

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