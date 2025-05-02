Фон дер Ляєн представить у Європарламенті бачення ЄС сталого миру в Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наступного тижня візьме участь у дебатах Європейського парламенту у Страсбурзі (Франція), присвячених встановленню справедливого миру в Україні.

Про це заявила на брифінгу в Брюсселі 2 травня головна речниця Європейської комісії Паола Піньо.

Паола Піньо повідомила, що наступного тижня Урсула фон дер Ляєн їде до Страсбурга, де, зокрема, візьме участь в обговоренні на сесії Європарламенту підтримки ЄС сталого миру в Україні.

"Президентка Єврокомісії візьме участь у пленарних дебатах у парламенті щодо підтримки Європейським Союзом справедливого, сталого і всеосяжного миру в Україні", – розповіла Піньо.

Вона повідомила, що фон дер Ляєн прибуде до Страсбурга у понеділок, 5 травня, і повернеться у Брюссель у четвер, 8 травня.

Варто зауважити, що в оприлюдненому станом на зараз порядку денному Європейського парламенту на наступний пленарний тиждень дебати на тему "Підтримка ЄС справедливого, сталого та всеосяжного миру в Україні" заплановані на ранок середи, 7 травня.

Нагадаємо, що 26 квітня президент України Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мали зустріч у Римі, після церемонії похорону Папи Римського Франциска, на якій обговорили встановлення сталого миру в Україні.

Своєю чергою у Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль.