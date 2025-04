Зеленський і фон дер Ляєн поговорили про кроки на шляху вступу України в ЄС

Президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили у Римі кроки, які Україна здійснює на шляху вступу в ЄС.

Про це фон дер Ляєн написала в Х після зустрічі з Зеленським, передає "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії запевнила Зеленського, що Європа завжди стоятиме поруч з Україною в її прагненні до миру.

"Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", – заявила фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми також обговорили кроки, яких вживає Україна, щоб заслужити своє місце в нашій сім'ї народів", – повідомила також президентка Єврокомісії.

Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰

You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.

⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu