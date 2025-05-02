Фон дер Ляйен представит в Европарламенте видение ЕС устойчивого мира в Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе примет участие в дебатах Европейского парламента в Страсбурге (Франция), посвященных установлению справедливого мира в Украине.

Об этом заявила на брифинге в Брюсселе 2 мая главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паола Пиньо.

Паола Пиньо сообщила, что на следующей неделе Урсула фон дер Ляйен едет в Страсбург, где, в частности, примет участие в обсуждении на сессии Европарламента поддержки ЕС устойчивого мира в Украине.

"Президент Еврокомиссии примет участие в пленарных дебатах в парламенте по поддержке Европейским Союзом справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира в Украине", – рассказала Пиньо.

Она сообщила, что фон дер Ляйен прибудет в Страсбург в понедельник, 5 мая, и вернется в Брюссель в четверг, 8 мая.

Стоит отметить, что в обнародованной на данный момент повестке дня Европейского парламента на следующую пленарную неделю дебаты на тему "Поддержка ЕС справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира в Украине" запланированы на утро среды, 7 мая.

Напомним, что 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу в Риме после церемонии похорон Папы Римского Франциска, на которой обсудили установление устойчивого мира в Украине.

В свою очередь, в Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль.