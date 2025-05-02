Сибіга назвав червоні лінії України у переговорах про мир, серед них – НАТО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в рамках мирного врегулювання Росія не повинна отримати права вето на членство України в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник українського МЗС заявив під час виступу у Верховній Раді.

Сибіга зазначив, що Україна не погодиться на "мир за будь-яку ціну", а також назвав червоні лінії у мирних переговорах, які "залишаються чіткими та незмінними".

"По-перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій України російськими", – сказав він.

Також, за його словами, Україна не піде на обмеження структури або чисельності своєї армії, скорочення оборонної промисловості, військової допомоги союзників, чи присутності їхніх контингентів.

"По-третє, ми не приймемо будь-які обмеження суверенітету України, нашої внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо вибору союзів та альянсів, до яких ми прагнемо приєднатися", – підкреслив глава МЗС.

За його словами, попри той факт, що наразі серед союзників немає консенсусу щодо членства України в НАТО, Київ надалі буде "активно працювати задля його досягнення".

"Проте Росія чи жодна інша країна не має і не матиме права вето на наш вибір", – додав Сибіга.

Як відомо, в останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.

Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

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