Новий уряд Латвії планує прийняти декларацію про дерусифікацію, створивши правову основу для обмеження використання російської мови в публічному просторі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi, така обіцянка міститься в опублікованій декларації про майбутню роботу нового уряду Латвії.

У вівторок пізно ввечері Сейм Латвії затвердив склад нового Кабінету міністрів на чолі з прем’єром Андрісом Кулбергсом. Коаліцію утворили дві партії – "Об’єднаний список", що здобув перемогу на виборах, та "Національний альянс".

Практично відразу було опубліковано текст нової урядової декларації. Пункт 118 документа відзначає наміри уряду затвердити так звану "декларацію про дерусифікацію".

"Закріпимо рекомендації академіків, істориків та соціолінгвістів, ухваливши декларацію про дерусифікацію, створивши правову основу для обмеження використання російської мови в публічному просторі та зміцнення статусу латиської мови як єдиної державної мови", – сказано у документі.

Влада поки що не уточнила, які саме обмеження на використання російської мови будуть запроваджені або як вони будуть регулюватися законодавчо.

Однак відомо, що уряд має намір розширити використання латиської мови у громадських місцях, інформаційних просторах та на робочих місцях. Крім того, Рига обіцяє підтримувати видавництва, які публікують контент винятково латиською мовою.

Як відомо, на виборах до 15-го Сейму Латвії переконливу перемогу здобув "Об’єднаний список", який отримав 35,3% голосів.

Читайте про це більше у статті "Європейської правди": Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс.