В Азербайджані звинуватили Росію в масованій кібератаці на країну

Голова комісії з протидії гібридним загрозам парламенту Азербайджану Рамід Намазов стверджує, що за кібератакою на країну в лютому 2025 року стояла Росія.

Його слова на громадських слуханнях 2 травня цитує державне агентство Азербайджану АПА, повідомляє "Європейська правда".

За словами Намазова, перевірка встановила, що кібератака 20 лютого проти азербайджанських ЗМІ була здійснена групою APT29, відомою також як Cozy Bear – її повʼязують із російською військовою розвідкою.

"Діяльність APT29, яка займається кібершпигунством, в основному спрямована проти державних структур, іноземних дипломатичних представництв, а також секторів політики, оборони, енергетики, ЗМІ та інших критичних сфер", – перерахував депутат.

За його словами, зловмисники проникли в мережі азербайджанських медіасистем заздалегідь.

Депутат стверджує, що причиною кібератаки стало рішення влади Азербайджану 3 лютого закрити "Російський дім" у Баку через порушення законодавства, а також можливе закриття азербайджанської філії радіо Sputnik.

"Саме через ці процеси стався цей політично мотивований інцидент кібервтручання", – заявив Намазов.

Зазначимо, що напруження у російсько-азербайджанських відносинах тоді збіглось зі збиттям рейсу "Азербайджанських авіаліній" у грудні 2024 року неподалік Грозного.

У Азербайджану, за даними ЗМІ, є докази, що літак, який розбився в грудні після перенаправлення з Росії до Казахстану, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".