У ЄС повідомили, що Україна завершила скринінг трьох кластерів у перемовинах про вступ

В рамках перемовин про вступ до Європейського Союзу Україна вже завершила скринінг трьох перемовних кластерів: кластер 1 "Основи", кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 6 "Зовнішні відносини".

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 20 травня у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС у справах оборони та у закордонних справах, передає кореспондентка "Європейської правди".

Марта Кос розповіла, що Єврокомісія минулого тижня передала у Раду ЄС скринінгові звіти щодо кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини".

"Україна виконала своє домашнє завдання, тож вона готова до того, щоб Кластер 1 "Основи" був відкритий. Минулого тижня ми надіслали до Ради ще дві перевірки по кластеру 2 і кластеру 6 для обох країн, України і Молдови", – заявила єврокомісарка.

Кос підкреслила, що, "якщо ми продовжимо працювати з такою ж швидкістю, як зараз, ми зможемо провести всі скринінги до осені".

"І це також буде меседжем для України", – додала вона.

"Інтеграція України в ЄС буде ключовим елементом гарантій безпеки після початку мирних переговорів. Хочу, щоб було зрозуміло, що йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи, Європейського Союзу", – переконана Марта Кос.

Нагадаємо, що 16 січня 2025 Єврокомісія надіслала Раді ЄС перший скринінговий звіт щодо кластера 1 "Основи" для України.

Але в лютому 2025 року Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і пообіцяла блокувати відкриття кластерів, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо цього питання.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже проголосував в опитуванні – проти членства України в ЄС.

Для кращого розуміння стану українсько-угорських стосунків читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".