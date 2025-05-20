В ЕС сообщили, что Украина завершила скрининг трех кластеров в переговорах о вступлении

В рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз Украина уже завершила скрининг трех переговорных кластеров: кластер 1 "Основы", кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 6 "Внешние отношения".

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 20 мая в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по вопросам обороны и иностранных дел, передает корреспондент "Европейской правды".

Марта Кос рассказала, что Еврокомиссия на прошлой неделе передала в Совет ЕС скрининговые отчеты по кластерам 2 "Внутренний рынок" и 6 "Внешние отношения".

"Украина выполнила свое домашнее задание, поэтому она готова к тому, чтобы кластер 1 "Основы" был открыт. На прошлой неделе мы направили в Совет еще две проверки по кластеру 2 и кластеру 6 для обеих стран, Украины и Молдовы", – заявила еврокомиссар.

Кос подчеркнула, что "если мы продолжим работать с такой же скоростью, как сейчас, мы сможем провести все скрининги до осени".

"И это также будет месседжем для Украины", – добавила она.

"Интеграция Украины в ЕС будет ключевым элементом гарантий безопасности после начала мирных переговоров. Хочу, чтобы было понятно, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы, Европейского Союза", – убеждена Марта Кос.

Напомним, что 16 января 2025 года Еврокомиссия направила Совету ЕС первый скрининговый отчет по кластеру 1 "Основы" для Украины.

Но в феврале 2025 года Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и пообещала блокировать открытие кластеров, пока не проведут "консультации" с населением по этому вопросу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже проголосовал в опросе – против членства Украины в ЕС.

Для лучшего понимания состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".