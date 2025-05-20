Франція заборонила засновнику Telegram виїзд до США
Французька влада відмовила засновнику Telegram Павлу Дурову в дозволі на виїзд до США для "переговорів з інвестиційними фондами".
Про це повідомили Politico в паризькій прокуратурі, передає "Європейська правда".
Паризька прокуратура повідомила, що винесла своє рішення 12 травня "на тій підставі, що така поїздка за кордон не видається необхідною або виправданою".
Дуров був заарештований у серпні 2024 року у французькому аеропорту і перебуває під суворим правовим контролем з вересня минулого року, коли йому було пред'явлено звинувачення за шістьма пунктами, пов'язаними з незаконною діяльністю в додатку для обміну повідомленнями, яким він керує.
Йому заборонено залишати Францію без дозволу, який він, зокрема, отримав для поїздки в Дубай з 15 березня по 7 квітня, заявили в прокуратурі. Уродженець Росії Дуров є громадянином, серед інших країн, Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів.
З моменту свого арешту Дуров дедалі більше критикує французьку владу.
У неділю, коли виборці йшли на виборчі дільниці для участі у другому турі президентських виборів у Румунії, Дуров заявив, що напередодні голосування французький уряд, в тому числі голова Служби зовнішньої розвідки Франції Ніколя Лернер, просив його заборонити акаунти, повʼязані з румунськими ультраправими.
Париж рішуче заперечив заяви Дурова.
Варто зазначити, що Нікушор Дан – проєвропейський мер Бухареста – переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів.
Ультраправий румунський політик Джордже Сіміон визнав поразку на виборах і привітав свого суперника.
Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.