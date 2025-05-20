Франція заборонила засновнику Telegram виїзд до США

Французька влада відмовила засновнику Telegram Павлу Дурову в дозволі на виїзд до США для "переговорів з інвестиційними фондами".

Про це повідомили Politico в паризькій прокуратурі, передає "Європейська правда".

Паризька прокуратура повідомила, що винесла своє рішення 12 травня "на тій підставі, що така поїздка за кордон не видається необхідною або виправданою".

Дуров був заарештований у серпні 2024 року у французькому аеропорту і перебуває під суворим правовим контролем з вересня минулого року, коли йому було пред'явлено звинувачення за шістьма пунктами, пов'язаними з незаконною діяльністю в додатку для обміну повідомленнями, яким він керує.

Йому заборонено залишати Францію без дозволу, який він, зокрема, отримав для поїздки в Дубай з 15 березня по 7 квітня, заявили в прокуратурі. Уродженець Росії Дуров є громадянином, серед інших країн, Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів.

З моменту свого арешту Дуров дедалі більше критикує французьку владу.

У неділю, коли виборці йшли на виборчі дільниці для участі у другому турі президентських виборів у Румунії, Дуров заявив, що напередодні голосування французький уряд, в тому числі голова Служби зовнішньої розвідки Франції Ніколя Лернер, просив його заборонити акаунти, повʼязані з румунськими ультраправими.

Париж рішуче заперечив заяви Дурова.

Варто зазначити, що Нікушор Дан – проєвропейський мер Бухареста – переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів.

Ультраправий румунський політик Джордже Сіміон визнав поразку на виборах і привітав свого суперника.

Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.