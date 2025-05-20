Франция запретила основателю Telegram выезд в США

Французские власти отказали основателю Telegram Павлу Дурову в разрешении на выезд в США для "переговоров с инвестиционными фондами".

Об этом сообщили Politico в парижской прокуратуре, передает "Европейская правда".

Парижская прокуратура сообщила, что вынесла свое решение 12 мая "на том основании, что такая поездка за границу не представляется необходимой или оправданной".

Дуров был арестован в августе 2024 года во французском аэропорту и находится под строгим правовым контролем с сентября прошлого года, когда ему было предъявлено обвинение по шести пунктам, связанным с незаконной деятельностью в приложении для обмена сообщениями, которым он руководит.

Ему запрещено покидать Францию без разрешения, которое он, в частности, получил для поездки в Дубай с 15 марта по 7 апреля, заявили в прокуратуре. Уроженец России Дуров является гражданином, среди других стран, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

С момента своего ареста Дуров все больше критикует французские власти.

В воскресенье, когда избиратели шли на избирательные участки для участия во втором туре президентских выборов в Румынии, Дуров заявил, что французское правительство, в том числе глава Службы внешней разведки Франции Николя Лернер, просил его запретить аккаунты, связанные с румынскими ультраправыми накануне голосования.

Париж решительно опроверг заявления Дурова.

Стоит отметить, что Никушор Дан – проевропейский мэр Бухареста – победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов.

Ультраправый румынский политик Джордже Симион признал поражение на выборах и поздравил своего соперника.

Детальный анализ читайте в статье: Румыния выбирает ЕС: почему президентские выборы у соседей стали сенсацией европейского масштаба.