Сейм Польщі підтримав подальше обмеження на притулок для мігрантів з Білорусі

Нижня палата парламенту Польщі в середу висловилась за подальше тимчасове обмеження права на подання заяв про надання міжнародного захисту на кордоні з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє РАР.

Тимчасове обмеження права на подання заяви про надання міжнародного захисту на кордоні з Білоруссю ініціював польський уряд. Рішення підтримали 366 депутатів Сейму, проти виступили 17.

Обмеження буде продовжене на 60 днів, починаючи з 26 травня – тобто після закінчення терміну дії поточного обмеження.

У польському уряді, обґрунтовуючи рішення, наголошували, що на кордоні з Білоруссю триває організований міграційний тиск, який становить серйозну загрозу для безпеки держави та польських громадян.

Постанова випливає з так званого закону про притулок, який у Польщі ухвалили у грудні 2024 року. Уперше її ухвалили в березні, також терміном на два місяці.

Призупинення надання притулку є останнім етапом жорсткої міграційної політики Польщі, яку вона веде у відповідь на гібридний тиск з боку Білорусі.

Починаючи з 2021 року десятки тисяч людей намагалися перетнути кордон Польщі з Білоруссю, яка скерувала їх туди у відповідь на запроваджені проти Мінська санкції.