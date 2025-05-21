Сейм Польши поддержал дальнейшее ограничение на убежище для мигрантов из Беларуси

Нижняя палата парламента Польши в среду высказалась за дальнейшее временное ограничение права на подачу заявлений о предоставлении международной защиты на границе с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает РАР.

Временное ограничение права на подачу заявления о предоставлении международной защиты на границе с Беларусью инициировало польское правительство. Решение поддержали 366 депутатов Сейма, против выступили 17.

Ограничение будет продлено на 60 дней, начиная с 26 мая – то есть после истечения срока действия текущего ограничения.

В польском правительстве, обосновывая решение, подчеркнули, что на границе с Беларусью продолжается организованное миграционное давление, которое представляет серьезную угрозу для безопасности государства и польских граждан.

Постановление вытекает из так называемого закона об убежище, который в Польше приняли в декабре 2024 года. Впервые его приняли в марте, также сроком на два месяца.

Приостановление предоставления убежища является последним этапом жесткой миграционной политики Польши, которую она ведет в ответ на гибридное давление со стороны Беларуси.

Начиная с 2021 года, десятки тысяч людей пытались пересечь границу Польши с Беларусью, которая направила их туда в ответ на введенные против Минска санкции.