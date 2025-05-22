Естонія депортувала громадянина України за зв'язки з ФСБ

Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За пропозицією Поліції безпеки Естонії (КаПо) Департамент поліції та прикордонної охорони анулював посвідку на проживання громадянина України Станіслава Матлака з міркувань національної безпеки.

КаПо встановила, що Станіслав Матлак мав контакти з російською спецслужбою ФСБ і своїми діями підтримував агресію Росії проти України. Департамент поліції та прикордонної охорони видворив Матлака з території Естонії та передав його українській владі для подальших дій.

"Усі іноземні громадяни, які проживають і перебувають в Естонії, а також громадяни Естонії зобов'язані повідомляти Поліції безпеки про контакти з іноземними спецслужбами", – нагадала прессекретар КаПо Марта Тууль.

"Естонія – демократична країна, в якій держава підтримує людей. Важливо, щоб люди самі проявили ініціативу і волю, щоб звільнитися з пасток, у які вони потрапили з боку ворожих спецслужб, і звернулися до Поліції безпеки за адресою kapo@kapo.ee", – додала Тууль.

Матлак проживав в Естонії на підставі посвідки на проживання з 2019 року.

Нагадаємо, суд у Лондоні 12 травня оголосив вироки шістьом громадянам Болгарії, засудженим за шпигунство на користь Росії у Великій Британії.

А Служба державної безпеки Латвії публічно повідомила про 32 особи, затримані з 2016 року за підозрою в шпигунстві та інших загрозливих національній безпеці діях на користь Росії або Білорусі.