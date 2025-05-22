Эстония депортировала гражданина Украины за связи с ФСБ

Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По предложению Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Департамент полиции и пограничной охраны аннулировал вид на жительство гражданина Украины Станислава Матлака из соображений национальной безопасности.

КаПо установила, что Станислав Матлак имел контакты с российской спецслужбой ФСБ и своими действиями поддерживал агрессию России против Украины. Департамент полиции и пограничной охраны выдворил Матлака с территории Эстонии и передал его украинским властям для дальнейших действий.

"Все иностранные граждане, проживающие и находящиеся в Эстонии, а также граждане Эстонии обязаны сообщать Полиции безопасности о контактах с иностранными спецслужбами", – напомнила пресс-секретарь КаПо Марта Тууль.

"Эстония – демократическая страна, в которой государство поддерживает людей. Важно, чтобы люди сами проявили инициативу и волю, чтобы освободиться из ловушек, в которые они попали со стороны враждебных спецслужб, и обратились в Полицию безопасности по адресу kapo@kapo.ee", – добавила Тууль.

Матлак проживал в Эстонии на основании вида на жительство с 2019 года.

Напомним, суд в Лондоне 12 мая огласил приговоры шести гражданам Болгарии, осужденным за шпионаж в пользу России в Великобритании.

А Служба государственной безопасности Латвии публично сообщила о 32 лицах, задержанных с 2016 года по подозрению в шпионаже и других угрожающих национальной безопасности действиях в пользу России или Беларуси.