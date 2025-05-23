Головний опонент Орбана завершує протестний марш до румунського кордону

Голова угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр у пʼятницю вдень досяг кордону з Румунією в межах свого маршу, спрямованого проти влади Віктора Орбана.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Мадяр повідомив у соцмережах.

Головний опонент Орбана у пʼятницю досяг румунського міста Біхаркерештеш, розташованого лише за кілька кілометрів від митного пункту Борша.

"Мільйон кроків за мир і національну єдність", – прокоментував Мадяр на Facebook.

Марш має завершитись у суботу в румунському прикордонному місті Орадя, де відбудеться зустріч опозиціонера з угорською громадою міста, а також його пресконференція.

Петер Мадяр з групою прихильників минулої середи розпочав 300-кілометрову ходу на знак протесту проти зближення прем'єр-міністра Віктора Орбана з ультраправим румунським політиком Джордже Сіміоном, який невдало балотувався в президенти.

Рішення Орбана підтримати ультраправого кандидата викликало протести в угорській громаді Румунії, яка побоювалась наслідків перемоги Сіміона для прав національних меншин.

Тим часом партія "Тиса" в опитуваннях упевнено випереджає політичну силу премʼєра Угорщини "Фідес".