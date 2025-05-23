Главный оппонент Орбана завершает протестный марш к румынской границе

Председатель венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр в пятницу днем достиг границы с Румынией в рамках своего марша, направленного против власти Виктора Орбана.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Мадяр сообщил в соцсетях.

Главный оппонент Орбана в пятницу достиг румынского города Бихаркерештеш, расположенного всего в нескольких километрах от таможенного пункта Борша.

"Миллион шагов за мир и национальное единство", – прокомментировал Мадяр на Facebook.

Марш должен завершиться в субботу в румынском приграничном городе Орадя, где состоится встреча оппозиционера с венгерской общиной города, а также его пресс-конференция.

Петер Мадяр с группой сторонников в минувшую среду начал 300-километровый марш в знак протеста против сближения премьер-министра Виктора Орбана с ультраправым румынским политиком Джордже Симионом, который неудачно баллотировался в президенты.

Решение Орбана поддержать ультраправого кандидата вызвало протесты в венгерской общине Румынии, которая опасалась последствий победы Симиона для прав национальных меньшинств.

Между тем партия "Тиса" в опросах уверенно опережает политическую силу премьера Венгрии "Фидес".