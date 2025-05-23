Финляндия заявила, что российские самолеты могли нарушить ее воздушное пространство

Финляндия проводит расследование в связи с возможным нарушением ее воздушного пространства двумя военными самолетами России.

Об этом вечером 23 мая заявило Министерство обороны Финляндии, пишет "Европейская правда".

По данным финского оборонного ведомства, воздушное пространство страны могло быть нарушено в районе южного города Порвоо, что в 130 километрах от границы с Россией, в первой половине дня в пятницу.

"Мы серьезно относимся к подозрению о нарушении границы и ведем расследование", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

Это очередное заявление западных государств о нарушении российскими самолетами их воздушного пространства.

На прошлой неделе истребители, выполняющие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Накануне польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.