Винищувачі НАТО кілька разів супроводжували літаки РФ минулого тижня

Минулого тижня винищувачі, які виконують місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це у вівторок, 20 травня, повідомило Міністерство оборони Литви, передає "Європейська правда".

12 травня винищувачі повітряної поліції НАТО піднімалися в повітря для ідентифікації літака Іл-20, який прямував у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінградського регіону РФ.

Політ здійснювався з вимкненим радіолокаційним транспондером, без поданого плану польоту, але із підтриманням радіозв’язку з Регіональним центром управління повітряним рухом (RSVC).

Того ж дня винищувачі повітряної поліції НАТО також піднімалися в повітря для ідентифікації літака Су-30СМ, який прямував з Калінінградського регіону РФ до материкової частини РФ. Політ здійснювався з вимкненим транспондером, без плану польоту та без підтримання радіозв’язку з RSVC.

Наступного дня винищувачі НАТО знову піднімалися в повітря для ідентифікації літака Су-30СМ, який прямував у міжнародному повітряному просторі з материкової частини РФ до іншої частини материка.

Політ відбувався з вимкненим транспондером, без плану польоту та без радіозв’язку з RSVC.

Також того ж дня винищувачі НАТО ще раз піднімалися в повітря для ідентифікації літака Су-30СМ, який летів у міжнародному повітряному просторі з Калінінградського регіону РФ до материкової частини РФ.

Політ відбувався з увімкненим транспондером, без поданого плану польоту та без підтримання зв’язку з RSVC.

Нагадаємо, у квітні російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі.

13 травня винищувач Су-35 Військово-повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда. Як виявилося пізніше – він супроводжував танкер "тіньового флоту" РФ з нафтою, який прямував до Росії та перебуває під санкціями Великої Британії.