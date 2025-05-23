Україна хоче присутності Трампа на потенційній зустрічі Зеленського й Путіна

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна допускає проведення потенційної зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна в розширеному форматі за участю президента США.

Таке він сказав під час спілкування з журналістами у пʼятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Сибіга нагадав, що за підсумками зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня було досягнуто домовленостей про обмін полонених і підготовку бачення безумовного припинення вогню.

"Третя позиція, над якою ми також працюємо, – це зустріч між президентом України Зеленським та Путіним", – зазначив міністр.

"Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми дуже хотіли б, щоб до неї долучився президент Трамп" – додав він.

Очільник МЗС підкреслив, що, згідно з позицією Києва, "за столом можливих майбутніх перемовин обов’язково має бути Європа".

Раніше в Міністерстві закордонних справ казали, що Київ підтримує якнайшвидшу зустріч на рівні лідерів України та Росії, оскільки вважає, що тільки на цьому рівні вдасться ухвалити дієві рішення для завершення війни.

Але, як дізналось агентство Bloomberg від російських джерел, у Кремлі наразі не планують поїздку Владіміра Путіна до Ватикану чи будь-куди ще для переговорів.