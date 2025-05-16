МЗС: Україна очікує на якнайшвидшу зустріч Зеленського з Путіним

Київ підтримує якнайшвидше проведення зустрічі на рівні лідерів України та Росії, оскільки вважає, що тільки на цьому рівні вдасться ухвалити дієві рішення для завершення війни.

Про це журналістам у Туреччині в пʼятницю заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, повідомляє "Європейська правда".

Кислиця зазначив, що для закріплення "попереднього успіху" переговорів у Стамбулі потрібно продовжити тиск на Росію.

"Є багато питань, які можна вирішити тільки в разі зустрічі лідерів, адже з огляду на складність цих питань і природу Росії, де практично кожне питання, що стоїть на кону, може вирішити лише Путін, ми сподіваємося, що саміт відбудеться якомога швидше", – додав він.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.