Суд у Відні виправдав ексканцлера Австрії у справі про неправдиві свідчення

Вищий регіональний суд Відня зняв з колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца звинувачення у неправдивих свідченнях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

Це рішення скасовує попереднє восьмимісячне умовне ув'язнення, винесене Віденським регіональним судом.

Йдеться про свідчення у 2020 році, коли ексканцлер Австрії стверджував, що не був причетний до призначення союзника партії Томаса Шміда головою австрійської державної холдингової компанії OBAG. Згідно з рішенням суду першої інстанції, він применшив свій значний вплив.

Однак, на думку Вищого регіонального суду, тодішні відповіді Курца не можна вважати неправдивими. Він не створив враження, що дав повні та переконливі свідчення.

У своєму заключному слові колишній голова уряду, а нині підприємець, неодноразово підкреслював, наскільки незрозумілим, на його думку, було рішення судді. Хоча він, на жаль, недостатньо добре підготувався до чотиригодинного допиту, його метою завжди було "за жодних обставин не сказати нічого неправильного".

Однак шестимісячне умовне ув'язнення колишнього керівника апарату ексканцлера Бернарда Бонеллі, також за неправдиві свідчення, було залишено в силі.

Рішення суду є остаточним.

Розслідування проти Курца є частиною масштабного корупційного скандалу в Австрії, що виник після витоку відео, на якому колишній лідер ультраправих Гайнц-Крістіан Штрахе обговорює фінансування партії на іспанському курорті Ібіца.

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