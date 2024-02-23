Ексканцлеру Австрії присудили умовне ув’язнення через неправдиві свідчення

Суд першої інстанції визнав колишнього канцлера Австрії й екслідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца винним у наданні неправдивих свідчень парламентському комітету й засудив до восьми місяців умовного позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Курца визнали винним за одним із трьох звинувачень, пов'язаних із підозрою у наданні неправдивих свідчень комітету, який розслідував імовірну корупцію в його першому уряді.

Йдеться про свідчення у 2020 році, коли ексканцлер Австрії стверджував, що не був причетний до призначення союзника партії Томаса Шміда головою австрійської державної холдингової компанії OBAG.

А втім, прокуратура Австрії у справах економічних та корупційних злочинів (WKStA) на суді продемонструвала докази зворотного, зокрема переписку між Курцем і Шмідом. До того ж, сам Шмід свідчив у суді на боці обвинувачення.

Обвинувачення стверджувало, що Курц свідомо дав неправдиві свідчення парламентській комісії "з політичних мотивів", оскільки не хотів, щоб його публічно пов'язували з призначеннями.

Другий фігурант тієї ж справи – колишній керівник апарату ексканцлера Австрії Бернхард Бонеллі – був визнаний винним за одним із двох звинувачень і засуджений до шести місяців ув’язнення. Третя обвинувачена, ексзаступниця лідера Австрійської народної партії Беттіна Глац-Кремзнер, свою вину визнала на початку судового процесу, і її справа розглядатиметься в окремому суді.

Усі обвинувачені ще можуть оскаржити вирок.

Розслідування проти Курца є частиною масштабного корупційного скандалу в Австрії, що виник після витоку відео, на якому колишній лідер ультраправих Гайнц-Крістіан Штрахе обговорює фінансування партії на іспанському курорті Ібіца.

У червні Курц став об’єктом нової хвилі звинувачень у корупції, пов'язаних з маніпуляціями з державними коштами під час виборів та опитувань громадської думки.

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