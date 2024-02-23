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Ексканцлеру Австрії присудили умовне ув’язнення через неправдиві свідчення

П'ятниця, 23 лютого 2024, 20:54

Суд першої інстанції визнав колишнього канцлера Австрії й екслідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца винним у наданні неправдивих свідчень парламентському комітету й засудив до восьми місяців умовного позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Курца визнали винним за одним із трьох звинувачень, пов'язаних із підозрою у наданні неправдивих свідчень комітету, який розслідував імовірну корупцію в його першому уряді.

Йдеться про свідчення у 2020 році, коли ексканцлер Австрії стверджував, що не був причетний до призначення союзника партії Томаса Шміда головою австрійської державної холдингової компанії OBAG.

А втім, прокуратура Австрії у справах економічних та корупційних злочинів (WKStA) на суді продемонструвала докази зворотного, зокрема переписку між Курцем і Шмідом. До того ж, сам Шмід свідчив у суді на боці обвинувачення.

Ексканцлер Австрії постав перед судом за неправдиві свідчення

Обвинувачення стверджувало, що Курц свідомо дав неправдиві свідчення парламентській комісії "з політичних мотивів", оскільки не хотів, щоб його публічно пов'язували з призначеннями.

Другий фігурант тієї ж справи – колишній керівник апарату ексканцлера Австрії Бернхард Бонеллі – був визнаний винним за одним із двох звинувачень і засуджений до шести місяців ув’язнення. Третя обвинувачена, ексзаступниця лідера Австрійської народної партії Беттіна Глац-Кремзнер, свою вину визнала на початку судового процесу, і її справа розглядатиметься в окремому суді.

Усі обвинувачені ще можуть оскаржити вирок.

Розслідування проти Курца є частиною масштабного корупційного скандалу в Австрії, що виник після витоку відео, на якому колишній лідер ультраправих Гайнц-Крістіан Штрахе обговорює фінансування партії на іспанському курорті Ібіца.

У червні Курц став об’єктом нової хвилі звинувачень у корупції, пов'язаних з маніпуляціями з державними коштами під час виборів та опитувань громадської думки.

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