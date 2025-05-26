Суд в Вене оправдал экс-канцлера Австрии по делу о ложных показаниях

Высший региональный суд Вены снял с бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца обвинения в даче ложных показаний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.

Это решение отменяет предыдущее восьмимесячное условное заключение, вынесенное Венским региональным судом.

Речь идет о показаниях в 2020 году, когда экс-канцлер Австрии утверждал, что не был причастен к назначению союзника партии Томаса Шмида председателем австрийской государственной холдинговой компании OBAG. Согласно решению суда первой инстанции, он преуменьшил свое значительное влияние.

Однако, по мнению Высшего регионального суда, тогдашние ответы Курца нельзя считать ложными. Он не создал впечатление, что дал полные и убедительные показания.

В своем заключительном слове бывший глава правительства, а ныне предприниматель, неоднократно подчеркивал, насколько непонятным, по его мнению, было решение судьи. Хотя он, к сожалению, недостаточно хорошо подготовился к четырехчасовому допросу, его целью всегда было "ни при каких обстоятельствах не сказать ничего неправильного".

Однако шестимесячное условное заключение бывшего руководителя аппарата экс-канцлера Бернарда Бонелли, также за дачу ложных показаний, было оставлено в силе.

Решение суда является окончательным.

Расследование против Курца является частью масштабного коррупционного скандала в Австрии, возникшего после утечки видео, на котором бывший лидер ультраправых Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает финансирование партии на испанском курорте Ибица.

Читайте также: Ибица, русская и тень Фирташа: как 7 часов видео уничтожили ультраправых в правительстве Австрии.