У Німеччині провели рейд за підозрою у підтримці російських бойовиків на Донбасі

Прокуратура Німеччини провела у вівторок, 27 травня, вранці обшук в одному з будинків у Бранденбурзі за підозрою у підтримці російських бойовиків на сході України.

Про це повідомив телеканал n-tv, пише "Європейська правда".

Речник прокуратури в Карлсруе повідомив, що одного з підозрюваних звинувачують в тому, що він протягом кількох років організовував перевезення товарів до окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.

За даними правоохоронців, чоловік перебуває під слідством за підозрою у підтримці терористичної організації за кордоном. Як повідомляється, обшукане майно розташоване в районі Даме-Шпревальд.

За словами речника, обвинувачений не був заарештований. Він не сказав, які саме товари нібито перевозилися.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що німецька технологічна компанія могла експортувати технології до Росії, попри нові санкції Європейського Союзу через вторгнення в Україну.

А на початку січня 2025 року писали, що Фінляндія продовжує фіксувати спроби вивезення до Росії товарів, на які поширюються санкції через повномасштабне російське вторгнення в Україну, навіть попри закриття кордону рік тому.