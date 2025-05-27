В Германии провели рейд по подозрению в поддержке российских боевиков на Донбассе

Прокуратура Германии провела во вторник, 27 мая, утром обыск в одном из домов в Бранденбурге по подозрению в поддержке российских боевиков на востоке Украины.

Об этом сообщил телеканал n-tv, пишет "Европейская правда".

Представитель прокуратуры в Карлсруэ сообщил, что одного из подозреваемых обвиняют в том, что он в течение нескольких лет организовывал перевозки товаров на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.

По данным правоохранителей, мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом. Как сообщается, обысканное имущество расположено в районе Даме-Шпревальд.

По словам спикера, обвиняемый не был арестован. Он не сказал, какие именно товары якобы перевозились.

Недавно СМИ сообщали, что немецкая технологическая компания могла экспортировать технологии в Россию, несмотря на новые санкции Европейского Союза из-за вторжения в Украину.

А в начале января 2025 года писали, что Финляндия продолжает фиксировать попытки вывоза в Россию товаров, на которые распространяются санкции из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, даже несмотря на закрытие границы год назад.