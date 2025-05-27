Розвідка Нідерландів: за кібератакою на поліцію у 2024-му стоїть Росія

Розвідувальні служби Нідерландів заявили, що раніше невідома російська хакерська група стояла за атаками минулого року на мережі поліції країни, НАТО та кількох європейських країн.

Про це пише The Telegraph, передає "Європейська правда".

Як заявили генеральна розвідувальна служба та військова розвідка Нідерландів, група, відома під назвою Laundry Bear, найімовірніше, діяла за підтримки російської держави.

"Кібератаки проти нідерландських інституцій є частиною ширшої міжнародної кіберзагрози з боку цієї хакерської групи", – наголосили у заяві.

Розвідники зазначили, що Laundry Bear також займалася кібершпигунством проти компаній, які виробляють високотехнологічну продукцію, доступ до якої Росія має обмежений через західні санкції, запроваджені у зв’язку з війною в Україні.

Також у заяві йдеться про те, що група намагалася отримати інформацію, пов’язану із "закупівлею та виробництвом військового обладнання західними урядами та постачанням західної зброї Україні".

Зазначимо, наприкінці вересня 2024 року нідерландські служби розвідки та безпеки заявили про злам, який охопив робочі контактні дані – імена, адреси електронної пошти й номери телефонів – майже всіх 65 тисяч співробітників поліції Нідерландів. У деяких випадках були також викрадені приватні дані.

Глава Мін’юсту Нідерландів повідомив, що хакерська атака також зачепила деяких прокурорів, офіцерів пробації та адвокатів, про що їх уже повідомили.

Тоді в країні заявили, що за хакерську атаку несе відповідальність інша держава.

Наприкінці квітня нідерландське агентство військової розвідки заявило, що Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив суспільства в Нідерландах та їхніх європейських союзниках, а російські хакери вже націлилися на нідерландську державну службу.