Разведка Нидерландов: за кибератакой на полицию в 2024 году стоит Россия

Разведывательные службы Нидерландов заявили, что ранее неизвестная российская хакерская группа стояла за атаками прошлого года на сети полиции страны, НАТО и нескольких европейских стран.

Об этом пишет The Telegraph, передает "Европейская правда".

Как заявили генеральная разведывательная служба и военная разведка Нидерландов, группа, известная под названием Laundry Bear, скорее всего, действовала при поддержке российского государства.

"Кибератаки против нидерландских институтов являются частью более широкой международной киберугрозы со стороны этой хакерской группы", – подчеркнули в заявлении.

Разведчики отметили, что Laundry Bear также занималась кибершпионажем против компаний, которые производят высокотехнологичную продукцию, доступ к которой Россия имеет ограниченный из-за западных санкций, введенных в связи с войной в Украине.

Также в заявлении говорится, что группа пыталась получить информацию, связанную с "закупкой и производством военного оборудования западными правительствами и поставками западного оружия Украине".

Отметим, в конце сентября 2024 года нидерландские службы разведки и безопасности заявили о взломе, который охватил рабочие контактные данные – имена, адреса электронной почты и номера телефонов – почти всех 65 тысяч сотрудников полиции Нидерландов. В некоторых случаях были также похищены личные данные.

Глава Минюста Нидерландов сообщил, что хакерская атака также затронула некоторых прокуроров, офицеров пробации и адвокатов, о чем им уже сообщили.

Тогда в стране заявили, что за хакерскую атаку несет ответственность другое государство.

В конце апреля нидерландское агентство военной разведки заявило, что Россия усиливает свои гибридные атаки, направленные на подрыв общества в Нидерландах и их европейских союзниках, а российские хакеры уже нацелились на нидерландскую государственную службу.