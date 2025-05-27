Колишнього президента Албанії звинуватили в корупції та відмиванні грошей

Спеціальна структура по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Албанії (SPAK) офіційно оголосила звинувачення колишньому президенту Іліру Меті, затриманому минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Албанські прокурори у вівторок передали Меті 192-сторінковий обвинувальний акт, в якому йому інкримінують корупцію, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та приховування майна від влади.

Також аналогічні звинувачення висунули колишній дружині Мети – Моніці Кримаді, яка нині є депутаткою парламенту Албанії, а ще двох фігурантів розслідування звинувачують у відмиванні грошей і корупції.

Як стверджує SPAK, експрезидент Албанії на посаді міністра економіки, торгівлі та енергетики зловживав владою, аби впливати на різні підприємства, в яких він і Кримаді заробили значні суми грошей.

Мета також не відзвітував про близько 460 тисяч доларів, які він витратив на лобіювання в США.

У разі доведення вини колишньому президенту Албанії загрожує до 12 років в'язниці.

Сам Мета, коментуючи обвинувачення, заявив, що "ледь може дочекатися початку судового процесу, який буде відкритим і покаже всьому світу", що SPAK є підконтрольною нинішній владі структурою.

У минулому Ілія Мета обіймав найважливіші посади в албанській державі, зокрема пости прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, спікера парламенту та президента у 2017-2022 роках.

Його затримали за підозрою в корупції та відмиванні грошей у жовтні 2024 року.

В останні місяці в Албанії почали кілька гучних антикорупційних розслідувань проти колишніх представників влади, зокрема іншого експрезидента та колишнього премʼєр-міністра Салі Беріши.

У той же час албанська опозиція регулярно влаштовує протести проти уряду чинного прем’єра Еді Рами, звинувачуючи його в узурпації влади.