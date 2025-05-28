Цьогоріч весна у Британії була найбільш сонячною з 1910-го

Мешканці Великої Британії, відомої традиційно дощовою та похмурою погодою, цього року стали свідками найбільш сонячної весни за понад століття.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила британська Національна метеорологічна служба.

Між 1 березня і 27 травня 2025 року у Британії зафіксували 630 годин сонячного сяйва – найбільше з 1910 року.

Крім того, саме цього року британці пережили найспекотніше 1 травня з температурою, що піднялася до 29,3 градуса Цельсія. А початок весни в Англії був найсухішим за останні 69 років.

"Для більшості це справді була надзвичайно сонячна і суха весна. Але, враховуючи, що до кінця сезону залишилося кілька днів, а погода цього тижня буде нестабільною, ще зарано говорити, що буде з іншими рекордами", – сказала дослідниця Національної метеорологічної служби Британії Емілі Карлайл.

Загалом же, за даними британських метеорологів, сім із десяти найбільш сонячних весен за всю історію спостережень у Британії припали на період після 2000 року.

Однак навесні 2024 року в країні зафіксували лише 377 годин сонячного світла – один з найменших показників за всю історію спостережень.

Раніше стало відомо, що двоє громадян Британії подали позов до Європейського суду з прав людини на недостатні, на їх думку, дії Сполученого Королівства для протидії змінам клімату.