В этом году весна в Великобритании была самой солнечной с 1910 года

Жители Великобритании, известной традиционно дождливой и пасмурной погодой, в этом году стали свидетелями самой солнечной весны за более чем столетие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила британская Национальная метеорологическая служба.

Между 1 марта и 27 мая 2025 года в Британии зафиксировали 630 часов солнечного сияния – больше всего с 1910 года.

Кроме того, именно в этом году британцы пережили самый жаркий 1 мая с температурой, поднявшейся до 29,3 градуса Цельсия. А начало весны в Англии было самым сухим за последние 69 лет.

"Для большинства это действительно была необычайно солнечная и сухая весна. Но, учитывая, что до конца сезона осталось несколько дней, а погода на этой неделе будет нестабильной, еще рано говорить, что будет с другими рекордами", – сказала исследовательница Национальной метеорологической службы Великобритании Эмили Карлайл.

В целом же, по данным британских метеорологов, семь из десяти самых солнечных весен за всю историю наблюдений в Великобритании пришлись на период после 2000 года.

Однако весной 2024 года в стране зафиксировали только 377 часов солнечного света – один из самых низких показателей за всю историю наблюдений.

Ранее стало известно, что двое граждан Великобритании подали иск в Европейский суд по правам человека на недостаточные, по их мнению, действия Соединенного Королевства по противодействию изменениям климата.