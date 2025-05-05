Двоє британців пішли у ЄСПЛ з "кліматичним" позовом

Двоє громадян Британії подали позов до Європейського суду з прав людини на недостатні, на їх думку, дії Сполученого Королівства для протидії змінам клімату.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Позивачі Доу Поллі і Кевін Джордан у позові аргументують, що їхнє життя стає дедалі важчим через підвищення температур та екстремальні погодні явища, зумовлені зміною клімату, а влада країни робить недостатньо, щоб зупинити цю тенденцію.

Вони стверджують, що звернулися до ЄСПЛ, оскільки не змогли досягти успіху через британські суди.

Доу Поллі має численні проблеми зі здоров’ям, через які особливо тяжко почувається під час спеки. Джордан змушений був покинути свій будинок на морському узбережжі через те, що рівень води піднявся, шторми стали сильнішими та загрожували одного дня змити його в море.

Британія у 2023 році ухвалила третю національну програму з кліматичними цілями, де окреслили плани для захисту від негативних наслідків кліматичних змін.

Позивачі вважають, що план має численні недоліки, у тому числі не враховує наслідки кліматичних змін на окремі групи населення.

У позові до ЄСПЛ вони переконують, що те, як британський уряд діє у питанні клімату, суперечить зобов’язанням Британії щодо захисту прав людини.

Минулого тижня британський Комітет з питань кліматичних змін випустив критичну доповідь з оцінкою готовності країни до кліматичних змін, де йдеться, що наявні плани не забезпечать належного захисту людей, природи та інфраструктури від екстремальних погодних явищ, що почастішали через кліматичні зміни.

Нагадаємо, влітку 2024 року екоактивісти подали позов до Суду ЄС через недостатні, на їхню думку, кліматичні цілі.

У квітні 2024 року ЄСПЛ задовольнив позов, який подало швейцарське об’єднання жінок віком від 70 років.

У ньому позивачки доводили, що кліматичні зміни особливо зачіпають права та інтереси їхньої вікової групи через ризики для здоров’я і життя, а Швейцарія робить недостатньо для протидії змінам клімату.

Але парламент Швейцарії символічно проголосував за відмову виконувати рішення ЄСПЛ.