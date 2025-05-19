Селу у Швейцарії загрожує обвал у найближчі години, евакуювали всіх жителів

Влада швейцарського села Блаттен в альпійському кантоні Вале розпорядилась, аби всі жителі виїхали через загрозу обвалу, яка за останню добу зросла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Уранці в понеділок усім 300 жителям Блаттена, які перебували в селі, наказали взяти найнеобхідніші речі та негайно виїхати.

Причиною стали останні дані про зсув гори неподалік, у результаті якого станом на обід обвалились 100 тисяч кубічних метрів скелі.

Експерти вважають, що скеля зірветься в найближчі години або найпізніше у вівторок, у результаті чого на Блаттен може обрушитись близько двох мільйонів кубічних метрів скелі, у найгіршому випадку – пʼять мільйонів.

"Ми сподіваємося, що скеля обвалиться невеликими частинами", – сказав журналістам відповідальний за евакуацію представник влади Блаттена Матіас Ебенер.

Евакуйованих людей тимчасово розмістять в інших населених пунктах кантону Вале або в родичів – як і тих, кому наказали виїхати в неділю.

Раніше ЗМІ повідомляли про інше швейцарське село – Брієнц, що у кантоні Граубюнден, яке неодноразово евакуювали через загрозу зсуву.