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ЗМІ: Ізраїль підтримає план перемир’я з ХАМАС, запропонований США

Новини — Четвер, 29 травня 2025, 20:10 — Марія Ємець

Ізраїль нібито погодився на запропонований спецпосланцем президента США план перемир’я і обміну заручниками з бойовиками ХАМАС.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент Axios Барак Равід, пише "Європейська правда". 

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито сказав родинам заручників 29 травня, що готовий реалізовувати план припинення вогню та обмінів, викладений у пропозиції спецпосланця Трама з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа. Цю інформацію журналіст отримав від особи, присутньої на зустрічі. 

У ХАМАС, за його даними, невдоволені пропозицією Віткоффа і вважають, що вона надто орієнтована на Ізраїль. 

У пропозиції Віткоффа нібито немає чітких гарантій з боку США, які мали б забезпечити, що тимчасове перемир’я стане кроком до тривалої зупинки бойових дій. 

Також пропозиція не гарантує, що якщо перемовини між сторонами триватимуть понад 60 днів, то початковий термін припинення вогню також продовжать і Ізраїль не зможе в односторонньому порядку порушити його. 

За словами цього джерела, у керівництві ХАМАС ще не дали негативної відповіді на пропозицію, хоч і висловилюють невдоволення нею.

"Високопосадовець Ізраїлю повідомив мені, що, за прогнозом розвідувальних служб Ізраїлю, ХАМАС збирається відкинути пропозицію", – зазначив Барак Равід. 

Перед цим Axios повідомляли, що США вірять у близький "прорив" у перемовинах для припинення бойових дій у секторі Гази. 

Останні два тижні Віткофф вів перемовини з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та його радником Роном Дермером, а також – через палестинсько-американського бізнесмена Бішару Бахбаха – з лідерами ХАМАС у Досі, столиці Катару. 

Нагадаємо, європейські держави посилюють тиск на ізраїльську владу, звинувачуючи її у порушенні гуманітарного права в секторі Гази та блокуванні гуманітарної допомоги для цивільного населення.

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Близький Схід Ізраїль США
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