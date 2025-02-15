Шольц і Зеленський підписали угоду про "центри єдності" для українських біженців

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц на полях Мюнхенської безпекової конференції підписали угоду про відкриття консультаційних центрів для українських біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Як зазначили у німецькому Міністерстві внутрішніх справ, так звані "центри єдності" призначені для підтримки українців, зокрема, у пошуку роботи в Німеччині, а також в Україні – і для надання їм допомоги в можливому поверненні на батьківщину.

Глава МВС Ненсі Фезер розповіла, що скоро один з таких центрів відкриється в Берліні.

За словами представників міністерства внутрішніх справ, центри стануть "важливими контактними пунктами для українців" у зв'язку з їхнім можливим поверненням на батьківщину, а також для пошуку роботи, мовних та освітніх програм.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, наразі в Німеччині проживає близько 1,25 мільйона осіб, які втекли до Німеччини з 24 лютого 2022 року у зв'язку з агресивною війною Росії проти України.

Понад 360 тисяч із них – це діти та підлітки віком до 18 років, а понад 60 відсотків дорослих біженців – жінки.

Останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц заявляв про необхідність заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.