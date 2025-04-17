Фінське телебачення оприлюднило кадри замаху на Фіцо, які раніше не публікували

Національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle зняла 50-хвилинний документальний фільм про Словаччину, у якому показали раніше неопубліковані кадри замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо у Гандлові у травні минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Відео демонструє моменти, які ще не транслювалися. Зокрема, на ньому видно реакцію Фіцо відразу після нападу.

На кадрах видно, як нападник Юрай Цинтула спрямовує пістолет на словацького прем’єра та починає стріляти. Далі видно, як охоронці підхоплюють Фіцо та завантажують пораненого політика до лімузина.

Фінське телебачення отримало кадри замаху від директора регіонального телебачення Прієвідзи. Оператор регіонального каналу перебувала всього за кілька метрів від місця стрілянини.

Окрім замаху на Фіцо, у документальному фільмі також розповідається про вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка у 2018 році та вбивство перед гей-клубом у Братиславі у 2022 році.

Нагадаємо, 15 травня минулого року у Словаччині скоїли замах на Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Читайте також статтю на цю тему: П'ять пострілів у прем'єра: які наслідки матиме найгучніший напад в історії Словаччини.