У Швейцарії пенсіонерка постала перед судом за годування сусідського кота

У Цюриху 68-річна швейцарка постала у вівторок перед судом за звинуваченням у систематичному годуванні сусідського кота Лео, що є кримінальним злочином у Швейцарії, внаслідок чого кішка більше не хотіла повертатися додому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Прокурор Цюриха вимагає призначити пенсіонерці штраф за незаконне привласнення. Справа дійшла до суду, оскільки обвинувачена відмовилася прийняти первинне рішення про покарання.

Пенсіонерка, як стверджується, протягом десяти місяців неодноразово годувала Лео, який мешкав у тому ж будинку, і пускала його до своєї квартири. Вона робила це навіть після того, як власник кота написав їй листа з забороною.

Згідно з постановою про покарання, жінка також пристосувала власну котячу хвіртку, щоб Лео міг у будь-який час зайти до її квартири і вийти з неї. В результаті Лео так і не повернувся до свого законного власника.

Такі випадки все частіше потрапляють до суду, оскільки законні власники повідомляють про "годувальників". За швейцарським законодавством, коти є "чужим майном", а систематичне годування та надання притулку чужому коту вважається незаконним привласненням.

Але якщо котів сусідів годують лише зрідка, це не є кримінальним злочином у Швейцарії.

Нагадаємо, у Лондоні кота вдалося врятувати від виселення з бази швидкої допомоги завдяки десяткам тисяч небайдужих громадян.

А у німецькому місті Кіль поліція прибула на виклик, аби допомогти жінці, на яку напала домашня кішка.