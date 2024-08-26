У Німеччині поліції довелось рятувати жінку від агресивної домашньої кішки

У німецькому місті Кіль поліція прибула на виклик, аби допомогти жінці, на яку напала домашня кішка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інцидент із котом стався увечері в неділю, 25 серпня. Близько 20:00 до диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що жінка зачинилася в кімнаті у власній квартирі, оскільки на неї напав власний улюбленець.

"До приїзду поліції сусіди вже намагалися допомогти господині кішки, але і вони були налякані агресивним вихованцем", – зазначили в поліції.

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До операції залучили рятувальників, які разом із поліцейськими, що застосовували перцевий балончик, змогли зловити тварину.

"Кішку передали до притулку для тварин, а господиня знову може вільно пересуватися по своєму будинку", – констатували в поліції Кіля.

Що саме стало причиною агресії тварини, поки невідомо. Зазначається, що ані кішка, ані її власниця не постраждали.

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