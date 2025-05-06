В Швейцарии пенсионерка предстала перед судом за кормление соседского кота

В Цюрихе 68-летняя швейцарка предстала во вторник перед судом по обвинению в систематическом кормлении соседского кота Лео, что является уголовным преступлением в Швейцарии, в результате чего кошка больше не хотела возвращаться домой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Прокурор Цюриха требует назначить пенсионерке штраф за незаконное присвоение. Дело дошло до суда, поскольку обвиняемая отказалась принять первоначальное решение о наказании.

Пенсионерка, как утверждается, в течение десяти месяцев неоднократно кормила Лео, который жил в том же доме, и пускала его в свою квартиру. Она делала это даже после того, как владелец кота написал ей письмо с запретом.

Согласно постановлению о наказании, женщина также сделала собственную кошачью дверцу, чтобы Лео мог в любое время зайти в ее квартиру и выйти из нее. В результате Лео так и не вернулся к своему законному владельцу.

Такие случаи все чаще попадают в суд, поскольку законные владельцы сообщают о "кормильцах". По швейцарскому законодательству, коты являются "чужим имуществом", а систематическое кормление и предоставление приюта чужому коту считается незаконным присвоением.

Но если котов соседей кормят лишь изредка, это не является уголовным преступлением в Швейцарии.

Напомним, в Лондоне кота удалось спасти от выселения из базы скорой помощи благодаря десяткам тысяч неравнодушных граждан.

А в немецком городе Киль полиция прибыла на вызов, чтобы помочь женщине, на которую напала домашняя кошка.