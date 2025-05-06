Профільний комітет Ради схвалив ратифікацію угоди про надра зі США

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати угоду про корисні копалини, укладену зі США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, ратифікацію угоди про надра між Україною та США підтримали 11 членів профільного комітету, один утримався, ще двоє – не брали участі в голосуванні.

Також комітет у своєму рішенні окремо наголосив, що угода має діяти на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а подальші домовленості в межах угоди не можуть їй суперечити.

Ратифікація угоди в парламенті очікується 8 травня.

Україна та США 30 квітня уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Зазначимо, наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.