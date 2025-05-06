Профильный комитет Рады одобрил ратификацию соглашения о недрах с США

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 6 мая рекомендовал парламенту ратифицировать соглашение о полезных ископаемых, заключенное с США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил депутат Ярослав Железняк.

По словам Железняка, ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США поддержали 11 членов профильного комитета, один воздержался, еще двое – не участвовали в голосовании.

Также комитет в своем решении отдельно отметил, что соглашение должно действовать на всей территории Украины в рамках международно признанных границ, а дальнейшие договоренности в рамках соглашения не могут ему противоречить.

Ратификация соглашения в парламенте ожидается 8 мая.

Украина и США 30 апреля заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором говорится о 57 минералах и о военной помощи США.

Отметим, пока не сформированы, не подписаны и не опубликованы "технические" соглашения, без которых невозможно сделать выводы о целесообразности ратификации и долгосрочных последствиях соглашения для Украины.

Подробнее в статье: Минералы в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.