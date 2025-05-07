47% українців мають позитивні очікування щодо угоди зі США про надра

Трохи менше половини українців мають позитивні очікування від підписання угоди зі США щодо корисних копалин.

Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє "Європейська правда".

Респондентам поставили запитання: "Як, на Вашу думку, Угода про копалини, яку Україна підписала з США, вплине на Україну?". Також респондентам пропонували такі варіанти, як "скоріше позитивно", "скоріше негативно", "ніяк не вплине".

Отже, станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди. Про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з такою думкою.

Трохи менше позитивних очікувань на Сході і на Заході, хоча в обох випадках частка тих, хто має саме негативні очікування, не перевищує чверті, а також баланс позитивних-негативних очікувань є позитивним.

Опитування проводилося з 2 до 6 травня, результати подані на основі 561 інтерв'ю.

Ратифікація угоди в парламенті очікується 8 травня.

Україна та США 30 квітня уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Зазначимо, наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.