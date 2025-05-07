У 47% украинцев есть положительные ожидания от соглашения с США о недрах

Чуть менее половины украинцев имеют положительные ожидания от подписания соглашения с США о полезных ископаемых.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, сообщает "Европейская правда".

Респондентам был задан вопрос: "Как, по вашему мнению, Соглашение о полезных ископаемых, которое Украина подписала с США, повлияет на Украину?". Также респондентам предлагались такие варианты, как "скорее положительно", "скорее отрицательно", "никак не повлияет".

По состоянию на начало мая 2025 года 47% украинцев имели скорее положительные ожидания от подписания соглашения. О скорее негативных последствиях говорят 22%, а еще 19% ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину. Остальные 12% не смогли определиться с мнением.

Немного меньше положительных ожиданий на Востоке и на Западе, хотя в обоих случаях доля тех, кто имеет именно негативные ожидания, не превышает четверти, а также баланс положительных и отрицательных ожиданий является положительным.

Опрос проводился со 2 по 6 мая, результаты представлены на основе 561 интервью.

Ратификация соглашения в парламенте ожидается 8 мая.

Украина и США 30 апреля заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Отметим, что на данный момент не сформированы, не подписаны и не опубликованы "технические" соглашения, без которых невозможно сделать выводы о целесообразности ратификации и долгосрочных последствиях соглашения для Украины.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.