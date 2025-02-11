Німецька "подруга Путіна" відмовилась говорити, що радіє існуванню України

Лідерка німецької проросійської та крайньої лівої партії Альянс Сари Вагенкнехт відмовилася відповідати на запитання, чи радіє вона тому, що Україна все ще існує як держава, незважаючи на три роки повномасштабної війни та численні втрати.

Про це Сара Вагенкнехт говорила в інтерв’ю ютюберу Тіло Юнгу, повідомляє "Європейська правда".

Юнг запитав у Вагенкнехт, чи не краще те, що війна в Україні триває три роки, але українська держава досі існує, ніж якби Росія перемогла у бліц-крігу за один тиждень.

Він декілька разів поставив Вагенкнехт запитання наступного змісту: "Саро, чи ти радієш тому, що, незважаючи на таку жахливу ситуацію, Україна все ще існує через три роки?".

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Вагенкнехт спочатку назвала це "сміливим твердженням", а потім звинуватила Юнга в тому, що він поставив неправильне запитання.

"Я не радію (існуванню України. – Ред.) через ціну, тому що ціна є абсурдною, і платити цю ціну не було необхідно. Не було потреби у тому, аби загинув мільйон людей, щоб Україна все ще існувала", – сказала вона.

Вона також відповідала, що була б рада, "якби Україна закінчила цю війну раніше. І тоді б вона все ще існувала".

Вагенкнехт неодноразово згадувала про мільйон смертей, яким, за її словами, можна було б запобігти без війни або за умови швидкої мирної угоди. При цьому, на її думку, Україна могла б існувати в кордонах 2022 року, якби уклала мирну угоду на початку повномасштабного вторгнення.

Коли її запитали, чи повинна Україна здатися, Вагенкнехт відповіла: "Щоб укласти угоду, потрібні дві сторони".

Вагенкнехт також сказала, що "звичайно не хоче, щоб Україна зникла".

Нещодавно Вагенкнехт заявила, що німецька промисловість – як і загалом європейська – не мають жодних шансів без дешевих енергоресурсів з Росії.

Також Альянс Сари Вагенкнехт висловив обурення тим, що його не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.