Німецька "подруга Путіна" Сара Вагенкнехт, яка очолює ліворадикальну партію свого імені, стверджує, що німецька промисловість – як і загалом європейська – не мають жодних шансів без дешевих енергоресурсів з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила у подкасті Politico.

Вагенкнехт стверджує, що Німеччині необхідно відновити постачання російського природного газу для того, щоб підняти на ноги економіку країни.

"Реальність проста: німецька промисловість не має жодних шансів без доступу до російської сировини та енергоносіїв. Вона зазнає краху, як і європейська промисловість", – сказала Вагенкнехт.

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"Хоча правильно, що ми не повинні залежати від Росії, не менш небезпечно бути залежними від США, як ми зараз", – додала вона.

Вагенкнехт зазначила, що заміна залежності від російського газу на залежність від набагато дорожчого американського газу дозволила президенту США Дональду Трампу вдаватися до шантажу.

У питанні енергоресурсів і необхідності відновлення їх постачання з Росії Вагенкнехт має такі ж погляди, як німецькі ультраправі. Зокрема, лідерка "Альтернативи для Німеччини" обіцяла, що у разі приходу до влади робота газопроводу "Північний потік" буде відновлена.

Тим часом напередодні цієї зими міністр енергетики та економіки й віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що країна подолала нестачу російського газу.

Водночас ціни на газ у Німеччині зараз вищі, ніж були до повномасштабної війни в Україні, і право– та лівопопулісти використовують цей факт у своїй передвиборчій кампанії.

Дострокові вибори у Німеччині пройдуть 23 лютого.