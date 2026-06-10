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В МЗС України кажуть, що зустріч Зеленського і Мадяра можлива у близькому майбутньому

Новини — Середа, 10 червня 2026, 16:53 — Марія Ємець

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що робота над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра триває і є шанси на те, що вона відбудеться у близькому майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав на брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий. 

Відповідаючи на запитання стосовно перспектив зустрічі Мадяра й Зеленського, речник зазначив, що робота над її організацією ведеться. 

"Ми сподіваємось, що така зустріч відбудеться у близькому майбутньому. Я не буду розкривати місце і часові рамки, але можу підтвердити, що ми працюємо над цим і маємо певні позитивні сигнали, що вона може відбутися", – сказав Георгій Тихий. 

Він відзначив позитивний прогрес, що стався у двосторонніх відносинах останнім часом. "Ми вважаємо, що можна скористатися цим імпульсом і нормалізувати наші відносини", – зазначив речник. 

Нагадаємо, на початку червня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення "всеосяжної угоди" з Україною щодо прав угорської нацменшини. 

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