Міноборони Чехії наполягає на збільшенні видатків на оборону після їх скорочення цьогоріч

Міністр оборони Чехії Яромір Зуна наполягає, щоб видатки на оборону зросли до 2% від ВВП після їх скорочення цього року до 1,8%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Витрати на оборону порівняно з 2026 роком необхідно збільшити на 35 млрд крон (близько 1,6 млрд доларів) – до 190 млрд крон (приблизно 9 млрд доларів), стверджує глава Міноборони.

Тим часом коаліційний уряд Чехії, що прийшов до влади за підсумками торішніх парламентських виборів, стверджує, що існуючі військові можливості національної армії важливіші за відсотки ВВП, а різке підвищення витрат на оборону призведе до значного навантаження на державний бюджет, який і без цього стикається з високим дефіцитом.

У 2026 році витрати Чехії на оборону становитимуть 154,79 млрд крон (приблизно $7,3 млрд), що відповідає 1,78% ВВП. Нинішній показник більш ніж на 16 млрд крон (близько $763 млн) менший за торішній.

Чеський прем’єр-міністр Андрей Бабіш нещодавно визнав, що Чехія не досягне цільових показників НАТО у видатках на оборону, але вказав на свою перевагу – дружбу з американським президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел та уряд сперечаються щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети у 2% ВВП.

Детально на цю тему – у статті Чехія проти НАТО. Як уряд Бабіша йде на конфлікт із Трампом через витрати на оборону.