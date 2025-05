В Киев прибыл еврокомиссар по вопросам обороны

В Киев в четверг, 8 мая, прибыл еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из его сообщения в X.

Андрюс Кубилюс опубликовал фото с мероприятий ко Дню памяти и примирения в Киеве, где его можно видеть рядом с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Еврокомиссар напомнил, что во Второй мировой войне погибли около 10 миллионов украинцев.

80 years ago, Nazism was defeated and part of Europe regained freedom.



Victory in Europe today is celebrated in #Kyiv, remembering that 10 mln Ukrainians died for this Victory.



🧵1/2 pic.twitter.com/cifKux5BnJ