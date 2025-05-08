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В Киев прибыл еврокомиссар по вопросам обороны

Новости — Четверг, 8 мая 2025, 19:59 — Мария Емец

В Киев в четверг, 8 мая, прибыл еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из его сообщения в X.

Андрюс Кубилюс опубликовал фото с мероприятий ко Дню памяти и примирения в Киеве, где его можно видеть рядом с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Еврокомиссар напомнил, что во Второй мировой войне погибли около 10 миллионов украинцев.

"Но день победы в Европе для одной половины Европы стал для другой половины, включая Украину, еще одним периодом угнетения империей, которая до сих пор разваливается. Украинцы борются против агрессии этой империи, за свою и нашу свободу. И мы победим", – написал Андрюс Кубилюс.

В пресс-службе правительства рассказали о встрече с Кубилюсом премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, где они говорили об оборонном и технологическом сотрудничестве.

Как отмечается, Шмыгаль отметил, что европейский план перевооружения ReArm Europe и "Белая книга" о будущем европейской обороны открывают новые возможности для укрепления сотрудничества с Украиной в секторе безопасности и интеграции оборонной промышленности Украины и ЕС.

Он также сказал о заинтересованности Киева в сотрудничестве с европейскими компаниями в рамках анонсированной инициативы "Безопасность и действия для Европы" (SAFE).

Об этих инициативах "ЕвроПравда" рассказывала в статье ЕС готовится к войне.

Кроме того, говорили об актуальных военных потребностях Украины и развитии ее ОПК, а также о возможности направить "на укрепление Украины" замороженные в Европе российские активы.

Также 8 мая в Еврокомиссии объявили, что во время поездки главы МИД стран Евросоюза в Украину 9 мая будет принято политическое решение о создании международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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Еврокомиссия
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