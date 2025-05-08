В Киев прибыл еврокомиссар по вопросам обороны

В Киев в четверг, 8 мая, прибыл еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из его сообщения в X.

Андрюс Кубилюс опубликовал фото с мероприятий ко Дню памяти и примирения в Киеве, где его можно видеть рядом с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Еврокомиссар напомнил, что во Второй мировой войне погибли около 10 миллионов украинцев.

80 years ago, Nazism was defeated and part of Europe regained freedom.



Victory in Europe today is celebrated in #Kyiv, remembering that 10 mln Ukrainians died for this Victory.



🧵1/2 pic.twitter.com/cifKux5BnJ – Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 8, 2025

"Но день победы в Европе для одной половины Европы стал для другой половины, включая Украину, еще одним периодом угнетения империей, которая до сих пор разваливается. Украинцы борются против агрессии этой империи, за свою и нашу свободу. И мы победим", – написал Андрюс Кубилюс.

В пресс-службе правительства рассказали о встрече с Кубилюсом премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, где они говорили об оборонном и технологическом сотрудничестве.

Как отмечается, Шмыгаль отметил, что европейский план перевооружения ReArm Europe и "Белая книга" о будущем европейской обороны открывают новые возможности для укрепления сотрудничества с Украиной в секторе безопасности и интеграции оборонной промышленности Украины и ЕС.

Он также сказал о заинтересованности Киева в сотрудничестве с европейскими компаниями в рамках анонсированной инициативы "Безопасность и действия для Европы" (SAFE).

Об этих инициативах "ЕвроПравда" рассказывала в статье ЕС готовится к войне.

Кроме того, говорили об актуальных военных потребностях Украины и развитии ее ОПК, а также о возможности направить "на укрепление Украины" замороженные в Европе российские активы.

Также 8 мая в Еврокомиссии объявили, что во время поездки главы МИД стран Евросоюза в Украину 9 мая будет принято политическое решение о создании международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.