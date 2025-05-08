Новым Папой стал американский кардинал

Новым Папой Римским избран 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял себе папское имя Лев XIV.

Об этом сообщает "Европейская правда".

69-летний Прево, избранный конклавом на второй день после начала собрания, стал первым в истории католической церкви папой, родившимся в США. Он был назначен кардиналом покойным Папой Римским Франциском в 2023 году, а также возглавлял управление Святого Престола, ответственное за отбор епископов по всему миру.

Фото: Getty Images

Ранее Ватикан негласно сопротивлялся избранию папы из США из-за статуса сверхдержавы и светского влияния этой страны. Вероятно, свою роль сыграло его пребывание на высоких должностях, а также длительная миссионерская деятельность в Перу, где Прево служил епископом северного города Чиклайо.

Он считается сторонником умеренных взглядов в католической церкви и, вероятно, сохранит наследие покойного Папы Римского Франциска.

Среди фаворитов ранее называли итальянского кардинала Пьетро Паролина и филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле, Жан-Марка Авелина из Франции, Петера Эрдо из Венгрии и Пьербаттиста Пиццабалла из Италии.

Дата конклава, который начался 7 мая, была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска 26 апреля.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом Будет ли новый Папа Римский другом Украины? Кто имеет наибольшие шансы возглавить Ватикан.